Минтруда РД разместило граждан приехавших в республику из ДНР и ЛНР в Спортивно-оздоровительном комплексе «Лотос»

Накануне по поручению Минтруда РД Абдурахмана Махмудова в Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» определены 13 жителей ДНР и ЛНР.

Стоит заметить, что спортивно-оздоровительный комплекс стоит в Карабудахкентском районе на побережье Каспийского моря. Центр множество раз становился призером конкурса на гранты Минтруда региона.

За 5 дней пребывания в центре граждане ДНР и ЛНР пройдут интенсивы по верховой езде, погуляют по Махачкале, а также поучаствуют в общественных мероприятиях.

Весь период проживания в центре для гостей станет совершенно бесплатным, также по идее Минтруда региона для них были привезены дополнительные наборы продуктов, фрукты и выпечка.