Стоит заметить, что спортивно-оздоровительный комплекс стоит в Карабудахкентском районе на побережье Каспийского моря. Центр множество раз становился призером конкурса на гранты Минтруда региона.
За 5 дней пребывания в центре граждане ДНР и ЛНР пройдут интенсивы по верховой езде, погуляют по Махачкале, а также поучаствуют в общественных мероприятиях.
Весь период проживания в центре для гостей станет совершенно бесплатным, также по идее Минтруда региона для них были привезены дополнительные наборы продуктов, фрукты и выпечка.