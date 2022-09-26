Как проинформировал Абдулмуслимов, мониторинг выявил, что в Дагестане за первые 6 месяцев нынешнего года фиксируется недостижение индикативных значений по заработной плате по двум категориям педагогических сотрудников - работающих в детских садах и в заведениях допобразования.

Так, средний размер зарплаты педагогических специалистов дополнительного образования составил 32 453,3 руб. (при целевом показателе, который сложился по результатам первого квартала 2022 года – 36 433 руб.) или 89,1 процент от целевого показателя. А средний размер заработной платы сотрудников дошкольного образования составил 24 353,9 руб. (при целевом показателе, сложившемся по результатам первого полугодия 2022 года – 31 786,0 руб.) или 76,6 процента от целевого показателя. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.