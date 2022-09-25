Экскурсию для правительства и гостей региональной столицы провел глава Махачкалы Салман Дадаев, рассказавший историю образования города.

«Ровно 165 лет назад портовому укреплению был дан статус города. Одной из главнейших была улица Барятинского, нынешняя Буйнакского.

Махачкала с тех пор поменялась, в частности, благодаря той помощи, которую Правительство региона и руководитель Дагестана Сергей Меликов нам оказали.

Состояние улицы Коркмасова до ремонта не совсем олицетворяло облик Махачкалы, но сейчас вашему вниманию представляется то, что мы смогли реализовать с помощью поддержки руководства республики и работе команды молодых архитекторов, городского Управления жилищно-коммунального хозяйства и подрядчиков. Благодаря общим усилиям, мы реализовали самое современное благоустроенное общественное пространство», — высказался Дадаев.

Он добавил, что на этом работы в городе не прекращены, в последующем через улицы Эфенди Капиева и Пугина планируется соединить центральную площадь Махачкалы со следующим местом притяжения жителей – Родопским бульваром, где проведут масштабную реконструкцию.