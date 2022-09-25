ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поздравил жителей Махачкалы с 165-летием города

Премьер-министр Дагестана поздравил жителей Махачкалы с 165-летием города

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25 сентября, 2022. Воскресенье 15:31
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Премьер-министр Дагестана поздравил жителей Махачкалы с 165-летием города
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил махачкалинцев с 165-летием города.
Премьер-министр Дагестана поздравил жителей Махачкалы с 165-летием города
Сердечно поздравляю всех жителей и гостей нашей столицы с Днем города, со 165-летием Махачкалы! 

Этот юбилей – знаменательная дата и настоящий праздник для всех, кто искренне любит родной город, гордится его богатой историей и самобытной культурой.

История нашего города, как и всего Дагестана, это, прежде всего, история его жителей, чьи трудовые и боевые подвиги играли важную роль в судьбе Отечества.

Нынешнее поколение махачкалинцев бережно хранит и преумножает богатый потенциал малой родины. 

Вместе мы строим новое жилье, дороги и школы, благоустраиваем общественные пространства, развиваем промышленность и сельское хозяйство, передаем из поколения в поколение незыблемые традиции, обычаи и культуру наших предков.

Сегодня Махачкала –один из динамично развивающихся и перспективных городов нашей страны. Впереди у нас ещё много серьезных задач по благоустройству столицы. Я убежден, что совместными усилиями сделаем все возможное, чтобы комфорт и благополучие стали основой для жизни махачкалинцев.

В этот праздничный день от всей души желаю мира и процветания нашему прекрасному городу, крепкого здоровья, добра, новых свершений, счастья и благополучия. С праздником, с днём рождения Махачкала!

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