ЗАМАНА - Глава РД поздравил жителей Махачкалы с Днём города

Глава РД поздравил жителей Махачкалы с Днём города

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25 сентября, 2022. Воскресенье 13:27
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Глава РД поздравил жителей Махачкалы с Днём города

Сергей Меликов поздравил мэра и жителей Махачкалы с Днём города.

Глава РД поздравил жителей Махачкалы с Днём города

Уважаемый Салман Кадиявович!

Уважаемые жители и гости столицы Республики Дагестан!

От всей души поздравляю вас с Днем города!

Этот замечательный праздник объединяет всех, для кого Махачкала является домом, кто считает ее местом силы и вдохновения.

Несмотря на свою молодость, наш приморский город имеет яркую и насыщенную историю. Получив имя Махача Дахадаева, выдающегося сына Дагестана, и обретя статус столицы республики, город прошел удивительный путь от небольшого портового поселения до динамичного мегаполиса – центра крупнейшей агломерации Северо-Кавказского региона.

За несколько десятилетий население Махачкалы выросло более чем в три раза, значительно возросла площадь ее застройки, интенсивность транспортных потоков. Столь стремительный рост не мог происходить без издержек развития, с которыми горожанам приходится сталкиваться ежедневно, и преодолеть назревшие противоречия – первоочередная задача органов власти всех уровней.

У Махачкалы исключительная энергетика. Столица Дагестана покоряет своим юношеским задором, особым кавказским колоритом, многообразием культур и традиций, нравами и легендами, мудростью и гостеприимством.

С каждым днем мы радуемся оживлению общественной жизни жемчужины у моря. Город растет и развивается. Строятся и ремонтируются школы, объекты культуры, спорта, здравоохранения. Всё это прибавляет оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы жизнь горожан и гостей столицы была по-настоящему комфортной и благоустроенной.

Качественное изменение ситуации требует активной гражданской позиции всех жителей Махачкалы, которые являются главным потенциалом и достоянием «города, отраженного в воде каспийской». Трудолюбивые, открытые всему новому люди, любящие родной край и готовые приложить все свои силы, таланты и способности для его дальнейшего развития.

Желаю всем вам благополучия, процветания, новых побед!

Глава Республики Дагестан С. Меликов

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