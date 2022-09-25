ЗАМАНА - В Махачкале 25 сентября перекроют некоторые улицы

В Махачкале 25 сентября перекроют некоторые улицы

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25 сентября, 2022. Воскресенье 02:09
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В Махачкале 25 сентября перекроют некоторые улицы

С 9 утра до 9 вечера 25 сентября в рамках празднования Дня города в Махачкале ограничат автомобильное движение на участках нескольких улиц.

В Махачкале 25 сентября перекроют некоторые улицы
Общество

Так, ограничение коснется части улиц М.Гаджиева, Коркмасова, Радищева, Толстого, Дзержинского, Абубакарова, Титова, Ярагского, Г. Далгата, Дахадаева, М. Горького, С. Стальского, Кадырова, и пр. Р. Гамзатова.

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