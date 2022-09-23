Три детских сада откроют в начале 2023 года в Акушинском районе Дагестана

Три новых детских сада появятся в Акушинском районе региона. Учреждения для малолетних собираются ввести в эксплуатацию в начале следующего года, проинформировал руководитель района Махач Абдулкеримов во время прямого эфира организованного ЦУР республики. "На 95 процентов готов один детсадик на 80 детей, <…> другой достроен и планируется открытие в январе. Так же в январе 2023 года собираемся ввести в эксплуатацию третий детский сад", — заявил Абдулкеримов. Как заметил руководитель района, за 3 года благодаря участию в нацпроектах были благоустроены 12 объектов в парковой территории, в районе открылось 16 футбольных полей и более 30 воркаут-площадок.