ЗАМАНА - В Сочи проходит форум современной журналистики "Вся Россия 2022"

В Сочи проходит форум современной журналистики "Вся Россия 2022"

Автор
23 сентября, 2022. Пятница 15:13
|||
В Сочи проходит форум современной журналистики &quot;Вся Россия 2022&quot;

В Сочи начал работу форум современной журналистики "Вся Россия 2022".

В Сочи проходит форум современной журналистики "Вся Россия 2022"
Общество

Дагестан представляют редакторы и журналисты республиканских СМИ, а также съемочная бригада телеканала РГВК «Дагестан», а возглавляет делегацию начальник Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов.

От редакции "Замана" на форум приехал главный редактор Арсен Юсупов.

Республика в числе других участников мероприятия представит свой стенд региональной печатной и книжной продукции, посвященный 100-летию Расула Гамзатова и 90-летию Фазу Алиевой.

Стоит заметить, что это уже 26-й форум современной журналистики "Вся Россия". Главной особенностью события в нынешнем году стало присутствие представителей СМИ ЛНР и ДНР.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top