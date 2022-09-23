Как заявляет ведомство, Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура осуществила проверку исполнения законодательства в области обращения с отходами. Выявлено, что при размещении отходов на земельном участке, являющемся муниципальной собственностью, происходит частичное захламление и самовольное занятие прилегающих земельных участков. Дабы ликвидировать нарушения закона, природоохранный прокурор вынес представление руководителю городского округа «город Дербент», но фактических мер по устранению нарушений закона не было принято. В связи с чем природоохранный прокурор заявил в суд. «Дербентский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Ликвидация пребывает на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры», – сообщает надзорный орган.
Администрацию Дербента обязали очистить земельные участки от отходов
- Автор Дарья
- 23 сентября, 2022. Пятница 11:42
Природоохранная прокуратура обязала администрацию Дербента очистить земельные участки, которые прилегают к месту размещения твердых коммунальных отходов, информирует пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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