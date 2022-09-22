Дагестанское правительство направило 50 млн рублей в фонд помощи семьям погибших военнослужащих «Все вместе»

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 21 сентября, подписал постановление о выделении из резервного фонда кабинета министров 50 млн рублей республиканскому социальному фонду «Все вместе» в целях оказания помощи родным военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

«Направить Минтруда РД из резервного фонда Правительства региона 50 млн рублей для предоставления региональному социальному фонду «Все вместе» в целях оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — отмечено в указе. Стоит заметить, что фонд создан в апреле нынешнего года по поручению руководителя РД Сергея Меликова.