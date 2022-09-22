«Направить Минтруда РД из резервного фонда Правительства региона 50 млн рублей для предоставления региональному социальному фонду «Все вместе» в целях оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — отмечено в указе. Стоит заметить, что фонд создан в апреле нынешнего года по поручению руководителя РД Сергея Меликова.
Дагестанское правительство направило 50 млн рублей в фонд помощи семьям погибших военнослужащих «Все вместе»
- Автор Дарья
- 22 сентября, 2022. Четверг 11:47
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 21 сентября, подписал постановление о выделении из резервного фонда кабинета министров 50 млн рублей республиканскому социальному фонду «Все вместе» в целях оказания помощи родным военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.
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