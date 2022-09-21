ЗАМАНА - В Акушинском районе почти готовы к открытию 5 фельдшерско-акушерских пунктов

В Акушинском районе почти готовы к открытию 5 фельдшерско-акушерских пунктов

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21 сентября, 2022. Среда 17:11
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В Акушинском районе почти готовы к открытию 5 фельдшерско-акушерских пунктов

5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) до конца 2022 года появятся в Акушинском районе Дагестана, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя муниципалитета Махача Абдулкеримова.

В Акушинском районе почти готовы к открытию 5 фельдшерско-акушерских пунктов
Общество

"В рамках развития системы здравоохранения Акушинского района осуществляется строительство новых медицинских учреждений и ремонт нынешних. Так, в текущем году пребывает на финальном этапе возведение 5 ФАПов, ведется капремонт центральной районной больницы и здания поликлиники", — рассказал он.  Абдулкеримов добавил, что в 2023 году там же стартует строительство поликлиники на 200 посещений в день.

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