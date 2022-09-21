ЗАМАНА - Троллейбусная экскурсия по Махачкале пройдет к 165-летию города

Троллейбусная экскурсия по Махачкале пройдет к 165-летию города

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21 сентября, 2022. Среда 08:11
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Троллейбусная экскурсия по Махачкале пройдет к 165-летию города

Троллейбусная экскурсия по Махачкале пройдет к 165-летию города, в ней могут принять участие жители и гости региональной столицы. Экскурсия будет проведена квалифицированным гидом Разиттой Гаджихановой.

Троллейбусная экскурсия по Махачкале пройдет к 165-летию города
Общество

«Фактически у нас 2 маршрута. Троллейбусная экскурсия по Махачкале проходит по малому и большому маршрутам, что занимает примерно 2,5 часа. В рамках акции мы проедем по сокращенному пути, отметив при этом достопримечательности столицы республики. Так, троллейбус проедет по проспекту Гамидова. В ходе экскурсии я расскажу, какие исторические события связаны с тем, что Порт-Петровск стал столицей Дагестана. Далее мы проедемся по проспекту Расула Гамзатова, а выйдем напротив Театра поэзии. После этого нас ждет пешая экскурсия по площади, к Дому Дружбы, по аллее Города мастеров. Завершится малый маршрут рядом с Джума-мечетью», – рассказала экскурсовод.

Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку на сайт.

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