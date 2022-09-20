ЗАМАНА - В Дагестане будет развиваться помощь детям с болезнями печени

В Дагестане будет развиваться помощь детям с болезнями печени

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20 сентября, 2022. Вторник 14:48
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В Дагестане будет развиваться помощь детям с болезнями печени

Диагностировать первые признаки патологии печени на суперсовременном оборудовании уже начали в Республиканском перинатальном центре. Это стало возможным благодаря поставке уникального оборудования благотворительным фондом «Жизнь как чудо».

В Дагестане будет развиваться помощь детям с болезнями печени
Общество

Новая аппаратура помогает оперативно выявлять повышенный уровень аммиака в крови у ребёнка. Кроме техники, важнейшую роль играют врачи. В процессе встречи главы Минздрава РД с фондом было достигнуто соглашение об обучении республиканских медиков и развитии раннего выявления детских заболеваний печени в регионе.

«В рамках программы фонда «Школа по заболеваниям печени» мы будем рады пригласить перинатальные центры и детские больницы Дагестана к совместной работе для диагностирования гипераммониемии у детей неонатального возраста» — рассказала лидер фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова.

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