Отметим, что заявления на получение справки для назначения социальной стипендии принимаются органами социальной защиты населения в течение всего года без ограничений.
Напомним, что справка для назначения социальной стипендии выдается гражданам, обучающимся по очной форме обучения из числа лиц, которым назначена (предоставлена) государственная социальная помощь в течение года, предшествующего дате обращения за такой Справкой, в виде:
- Государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам.
- Социальных доплат к пенсии.
- Социальных выплат (ежемесячное пособие на ребенка; единовременная денежная выплата семье при рождении ребенка (детей) (из числа малоимущих семей; единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей; ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).
Лицом, которому назначена государственная социальная помощь, факт назначения которой дает право на получение Справки, является непосредственно студент, а также члены его семьи.
К заявлению о выдаче Справки для назначения государственной социальной стипендии заявителем прилагаются следующие документы:
- Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность студента (с предъявлением оригинала).
- Справка с места учебы (об обучении студента по очной форме).
- Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя или уполномоченного лица (с предъявлением оригинала).
- Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
- Справка о составе семьи.
- Документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака).
При поступлении заявления о выдаче Справки для назначения государственной социальной стипендии, управлением социальной защиты населения, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления, проверяется наличие документов и сведения, содержащиеся в представленных документах.
Далее для подтверждения данных, указанных в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации, орган соцзащиты направляет электронный запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия по следующим сведениям:
- Документ, подтверждающий получение пенсии и (или) иных выплат в территориальных управлениях Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан.
- Сведения о предоставлении ежемесячного пособия на ребенка, единовременной денежной выплаты семьям при рождении ребенка (детей) (из числа малоимущих семей), единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям.
- Сведения о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
- Сведения о социальном контракте с заявителем.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный или внутриведомственный запрос о представлении документов или сведений не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.
Общий срок подготовки и выдачи Справки или решения об отказе в выдаче Справки не может превышать 14 календарных дней. При этом срок подготовки и выдачи Справки исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявителем заявления в управление социальной защиты населения.