В Дагестане рассмотрели два законопроекта по поддержке детей-сирот

Собравшиеся обсудили два законопроекта: «О внесении изменений в Закон РД «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О внесении изменений в Закон РД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городского округа с внутригородским делением РД государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти РД, и государственными полномочиями РД по назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью». По сведениям информационно-аналитического отдела Аппарата Народного Собрания Дагестана, проекты законов прошли всю необходимую процедуру согласования, в ходе их обсуждения замечаний не было заявлено. Для принятия в первом чтении был представлен законопроект «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Закона Республики Дагестан «О защите прав ребенка в Республике Дагестан» и статью 4 Закона Республики Дагестан «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Дагестан». Настоящим документом предлагается внесение изменений, предусматривающих в соответствии с федеральным законодательством участие российского движения детей и молодежи в правоотношениях, связанных с защитой их прав и законных интересов, организацией их воспитания, отдыха и оздоровления, профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комитет принял решение внести законопроекты на Президиум для включения их в повестку дня предстоящей сессии Народного Собрания РД. В процессе совещания его участники обсудили также проекты федеральных законов, поступивших для согласования.