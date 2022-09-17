ЗАМАНА - Девять единиц новой спецтехники поступило в Дагестан для выполнения догазификации

Девять единиц новой спецтехники поступило в Дагестан для выполнения догазификации

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17 сентября, 2022. Суббота 14:57
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Девять единиц новой спецтехники поступило в Дагестан для выполнения догазификации

В распоряжение «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала» поступила новая спецтехники для выполнения догазификации.

Девять единиц новой спецтехники поступило в Дагестан для выполнения догазификации
Общество

Как сообщили информагентству в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Махачкала» всего поступило 9 единиц спецтехники - бурильные машины, краны, тягачи, грузопассажирские ГАЗели. По словам гендиректора «Газпром межрагионгаз Махачкала» Ленара Мансурова, так как  основная часть заявок от жителей республики приходится на отдаленные населенные пункты, в том числе расположенные в горной местности перед сотрудниками порой стоят задачи прокладки труб на отвесных скалах или обрывах.  «Безусловно поставка новой современной техники позволит нам существенно ускорить темпы подключения домов», - отметил Мансуров. Напомним, что ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей в Республике Дагестан.

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