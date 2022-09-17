Девять единиц новой спецтехники поступило в Дагестан для выполнения догазификации

Как сообщили информагентству в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Махачкала» всего поступило 9 единиц спецтехники - бурильные машины, краны, тягачи, грузопассажирские ГАЗели. По словам гендиректора «Газпром межрагионгаз Махачкала» Ленара Мансурова, так как основная часть заявок от жителей республики приходится на отдаленные населенные пункты, в том числе расположенные в горной местности перед сотрудниками порой стоят задачи прокладки труб на отвесных скалах или обрывах. «Безусловно поставка новой современной техники позволит нам существенно ускорить темпы подключения домов», - отметил Мансуров. Напомним, что ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей в Республике Дагестан.