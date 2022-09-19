Пенсионный фонд Дагестана рассказал о том, как проверить, что сертификат на материнский капитал оформлен

В колл-центр Пенсионного фонда ежедневно приходят вопросы о том, как проверить, что сертификат на материнский капитал оформлен и можно ли его распечатать.

Пресс-служба ведомства рассказала о том, как проверить данные сведения. Для этого необходимо войти в свою учетную запись в Личный кабинет на сайте Госуслуги, где гражданина уведомят об оформленном на его имя сертификате на получение материнского капитала. Там также можно получить файлы в формате PDF, дабы распечатать документ, который можно предоставить в процессе использования средств из материнского капитала.