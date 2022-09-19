3 новых ФАПа начали работу в Бабаюртовском районе

Накануне в селах Туршунай, Алимпашаюрт и Геметюбе в праздничной атмосфере открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. ФАП-ы строились в рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Перерезая символическую красную ленту в новых ФАП-ах, глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева озвучила, что в регионе многим медучреждениям первичного звена необходима или полная замена, или капитальный ремонт.

«Радостно, что государственные программы позволяют нам сейчас это делать, делать то, что было недоступно долгие годы. Постепенно мы приведём на соответствующий уровень условия оказания первичной медицинской помощи как в городах, так и в отдаленных населенных пунктах Дагестана» — высказалась Беляева.

Жители сел, которым уже не придется ютиться в приспособленных и полуразрушенных помещениях для получения врачебной помощи, искренне поблагодарили руководство республики и района. Источник: http://vesti-babaurt.ru/news/media/2022/9/19/srazu-tri-novyih-fap-a-otkryilis-v-babayurtovskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FTri_novykh_FAPa_otkryty_vBabayurtovskom_rajone--10ce54422ea0fee4c93ddd462e180b07

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