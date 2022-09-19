Всероссийская неделя безопасности дорожного движения началась в Дагестане

Для профилактики ДТП с участием несовершеннолетних с 19 по 23 сентября в Дагестане пройдет Всероссийская неделя безопасности дорожного движения, информирует Госавтоинспекция республики.

По сведениям ГИБДД, на территории Дагестана за 8 месяцев с начала нынешнего года произошло 147 аварий, в которых скончались 19 и получили травмы 147 детей в возрасте до 16 лет.

Почти 50% всех аварий – это столкновения, опрокидывания и наезды.

«Неделя безопасности пройдет для привлечения внимания самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием детей и подросток», – заявляет пресс-служба.

В эти дни представители Госавтоинспекции посетят детские сады и школы, где совместно с педагогами проведут с родителями лекции и беседы о необходимости соблюдения несовершеннолетними правил безопасного поведения на дорогах.

Особое внимание уделят вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками вело- и мототранспорта и правилам использования современных средств передвижения – гироскутеров, сигвеев, моноколес.

В образовательных учреждениях для детей пройдут открытые уроки, конкурсы, соревнования, флешмобы.

Кроме того, школьники на уроках или во время пеших экскурсий повторно протестируют свой безопасный маршрут «дом – школа – дом».