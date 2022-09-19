ЗАМАНА - В Дагестане пройдет туристический форум «Oткрытый Дагестан 2022»

В Дагестане пройдет туристический форум «Oткрытый Дагестан 2022»

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19 сентября, 2022. Понедельник 10:49
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В Дагестане пройдет туристический форум «Oткрытый Дагестан 2022»

В Махачкале 1 октября пройдет туристический форум «Открытый Дагестан 2022». В 2022 году его приурочат ко Всемирному дню туризма.

В Дагестане пройдет туристический форум «Oткрытый Дагестан 2022»
Общество

В мероприятии примут участие представители сферы туризма, а также владельцы ресторанов, сельхозпроизводители, производители народных художественных промыслов, инвесторы, сотрудники органов государственной и муниципальной власти и так далее.

На площадках «Открытого Дагестана 2022» запланированы семинары, мастер-классы, панельные беседы с участием ведущих специалистов со всей России. Ключевой темой мероприятия станет развитие горных территорий и сельского туризма.

Открытый Дагестан – это форум, который направлен на объединение туристского сообщества, налаживание деловых контактов и открытого диалога с представителями власти, повышение уровня качества предоставляемых в регионе услуг и товаров, повышение инвестпривлекательности субъекта.

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