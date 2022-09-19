ЗАМАНА - Дагестанские аграрии приступили к севу озимой горчицы

Дагестанские аграрии приступили к севу озимой горчицы

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19 сентября, 2022. Понедельник 09:45
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Дагестанские аграрии приступили к севу озимой горчицы

Накануне первый заместитель главы Минсельхоза РД Шарип Шарипов посетил Хасавюртовский район, где ознакомился с процессом сева озимой горчицы.

Дагестанские аграрии приступили к севу озимой горчицы
Общество

В нынешнем году озимый клин в Хасавюртовском районе вырос более чем на 2000 га, а только под зерновые отведена площадь 19000 га. На данный момент в районе проходят последние приготовления к севу.

Выступающий инициатором проекта по возделыванию горчицы Сайдулла Орусханов высказался, что данная культура является новой для республики. Сейчас в селе Эндирей проводится сев озимой горчицы на площади 460 га.

Проект реализуют при консультационном сопровождении сотрудников Всероссийского НИИ масличных культур и Всероссийского НИИ риса. В хозяйстве собираются получить не менее 15 центнеров семян горчицы с каждого гектара. На данный момент уже получено предварительное соглашение об их реализации.

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