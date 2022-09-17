ЗАМАНА - В Каспийске в рамках нацпроекта «Культура» открылась вторая модельная библиотека

В Каспийске в рамках нацпроекта «Культура» открылась вторая модельная библиотека

Автор
17 сентября, 2022. Суббота 01:30
|||
В Каспийске в рамках нацпроекта «Культура» открылась вторая модельная библиотека

Кардинальное обновление случилось в Филиале №1 Централизованной библиотечной системы города Каспийска имени Фазу Алиевой.

В Каспийске в рамках нацпроекта «Культура» открылась вторая модельная библиотека
Общество

С открытием новой обновленной библиотеки горожан поздравили глава Минкультуры РД Зарема Бутаева и мэр Каспийска Борис Гонцов.

«В минувшем году при поддержке Минкультуры РФ мы открыли первую модельную библиотеку в Каспийске. Сейчас эта замечательная традиция продолжается. Я верю, что данное пространство станет местом притяжения как для детей, так и для взрослых!» – высказалась Бутаева.

Как подчеркнул в своем поздравительном выступлении Борис Гонцов, сегодня жители города отмечают двойной праздник – открытие модернизированной библиотеки и 75-летие со дня основания Каспийска.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top