В Каспийске в рамках нацпроекта «Культура» открылась вторая модельная библиотека

С открытием новой обновленной библиотеки горожан поздравили глава Минкультуры РД Зарема Бутаева и мэр Каспийска Борис Гонцов.

«В минувшем году при поддержке Минкультуры РФ мы открыли первую модельную библиотеку в Каспийске. Сейчас эта замечательная традиция продолжается. Я верю, что данное пространство станет местом притяжения как для детей, так и для взрослых!» – высказалась Бутаева.

Как подчеркнул в своем поздравительном выступлении Борис Гонцов, сегодня жители города отмечают двойной праздник – открытие модернизированной библиотеки и 75-летие со дня основания Каспийска.