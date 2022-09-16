ЗАМАНА - На форуме «Каспий – 2022» прошла встреча с известными спортсменами

На форуме «Каспий – 2022» прошла встреча с известными спортсменами

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16 сентября, 2022. Пятница 15:48
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На форуме «Каспий – 2022» прошла встреча с известными спортсменами

На базе международного молодежного форума «Каспий – 2022» прошла встреча с популярными спортсменами, информирует пресс-служба Министерства молодежи Дагестана.

На форуме «Каспий – 2022» прошла встреча с известными спортсменами
Общество

На мероприятие прибыли паралимпийцы, трехкратный обладатель кубка России по легкой атлетике, четырехкратный рекордсмен России Абдул Вагабов, российский боец смешанных боевых искусств, чемпион Fight Nights Global в полулегком весе, чемпион Европы и мира по комбат джиу джитсу Мухаммад Эминов, борец вольного стиля, чемпион России в абсолютной категории, обладатель и призер кубка мира в командном зачете Арсланбек Алиев.

Встреча проходила в интерактивном формате. Спортсмены поделились историей развития их карьеры в спорте, о сложностях, с которыми они сталкивались, а также дали советы молодому поколению.

«Многие молодые люди даже не знают, какие виды паралимпийского спорта у нас в стране развиты. Они теряют множество возможностей для развития, ведь спорт помогает в адаптации к обществу», – высказался Абдул Вагабов, говоря о важности популяризации паралимпийского спорта.

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