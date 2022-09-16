Дагестанец принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Задача мероприятия – поддержка учителей родного языка и литературы, а также обмен опытом преподавания данных предметов. В первом очном туре «Учитель-профессионал» участники продемонстрировали свои профессиональные навыки в состязаниях «Методическая мастерская» и «Урок». По его итогам в число 17 лучших субъектов попал и Дагестан. Следующий этап состоял из следующих испытаний: «Классный час» и «Мастер-класс». Результаты конкура будут объявлены 18 сентября.