Компания "Перец Групп" собирается построить самый крупный в Дагестане ТРЦ

Компания "Перец Групп" объявила о планах строительства самого большого в Дагестане торгово-развлекательного центра, информирует РИА "Новости", ссылаясь на финансового директора компании Джамала Ханмурзаева.

"Мы готовы начать проект, как только решится вопрос с предоставлением исламского финансирования. На сегодняшний день мы ведем переговоры со Сбербанком, ждем, что сможем прийти к договоренностям к середине 2023 года", — поделился он.

Он добавил, что площадь объекта под названием "Махачкала Молл" составит 65 000 квадратных метров, он будет стоять в центральной части Махачкалы на проспекте Имама Шамиля.