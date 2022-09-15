Открываем тайны режиссерской профессии в рамках просветительской акции Общества «Знание»

Даргинский музыкально-драматический театр им. О. Батырая стал участником проекта Российского общества «Знание» — Всероссийской просветительской акции «В первом ряду», которая направлена на творческое развитие молодежи и знакомство с отечественной культурой.

Увлекательный мастер-класс «Режиссер — кто он?» провел для учащихся СОШ № 1 и их классного руководителя, учителя родного языка и литературы Басират Асхабовой, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РД и РФ Мустафа Ибрагимов. Ребята вместе с талантливым режиссером окунулись в историю театра, узнали о его достижениях и перспективах, а также спикеры рассказали о своем уникальном опыте становления в любимой профессии.

Сегодня имя выпускника Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Мустафы Абдиевича, благодаря неустанному труду и высоким заслугам в деле развития национального искусства, известно не только в театральном мире нашей республики, но и в России. А начиналось все с учебы в горном селе Аймаумахи Cергокалинского района. Впервые в сельской школе любознательный мальчик стал узнавать богатство русского и даргинского языков. И, как признается аксакал с высоты прожитых лет, всю жизнь и даже сейчас не перестает учиться, к чему он призвал школьников, пришедших в театр.

При непосредственном участии Мустафы Абдиевича в Дагестане неоднократно проводилась лаборатория режиссеров Северо-Кавказского региона, Абхазии, Южной Осетии под руководством лауреата Государственной премии, народного артиста России, художественного секретаря Союза театральных деятелей РФ Рифката Исрафилова. В разные годы начиная со дня основания Даргинского театра в 1961 году Мустафа Абдиевич работал артистом, заведующим литературной частью, режиссером (в том числе и главным режиссером), а сейчас является художественным руководителем театра — и эта должность не менее значимая, как дирижер оркестра. Творческим коллективом Мустафа Ибрагимов умело «дирижирует» на сцене не один десяток лет.

Живой диалог деятеля культуры с детьми продолжался около часа, школьники задавали интересующие их вопросы о профессии режиссера и также поделились своими мыслями и рассуждениями на тему того, как создаются спектакли и почему это искусство так привлекает людей из века в век.