ЗАМАНА - Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравил жителей республики с Днем единства народов Дагестана

Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравил жителей республики с Днем единства народов Дагестана

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15 сентября, 2022. Четверг 13:31
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Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравил жителей республики с Днем единства народов Дагестана

Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравил жителей региона с Днем единства народов Дагестана.

Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравил жителей республики с Днем единства народов Дагестана
Общество

Уважаемые дагестанцы! Примите искренние поздравления с Днем единства народов Дагестана!

Сегодня мы в очередной раз вспоминаем о том, что благодаря сплоченности народов Дагестана в историю нашей республики были вписаны самые яркие страницы. Этот праздник объединяет всех, кто любит свою республику, верит в нее и работает для ее блага.

Единство многонационального Дагестана, закаленное, в течении многих веков, тяжелыми и суровыми испытаниями и окрепшее через победы и достижения в составе Великой России, является прочной и надежной основой новых успешных преобразований и всестороннего развития на благо республики и всей страны.

Настоящее мужество и доблесть дагестанцев проявились и в период Великой Отечественной войны, и в ходе борьбы с международным терроризмом, когда дагестанцы решительно выступили за защиту конституционного строя и территориальной целостности страны.
В сплоченности - наша сила и залог достойного настоящего и будущего Дагестана и всей России!

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