ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил жителей региона с Днем единства народов Дагестана

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил жителей региона с Днем единства народов Дагестана

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15 сентября, 2022. Четверг 10:12
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Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил жителей региона с Днем единства народов Дагестана
Премьер-министр РД обратился к жителям региона с поздравительной речью.
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил жителей региона с Днем единства народов Дагестана
Общество
Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю вас с одним из самых значимых республиканских праздников – с Днем единства народов Дагестана!

Этот праздник символизирует исторические корни единения нашего народа, межнациональный мир, братскую дружбу, духовное и культурное развитие. Сплоченность многонационального дагестанского народа, его духовное единение являются важными составляющими успешного развития и благополучия нашей республики.

В этот день мы особенно ясно осознаем себя частью единого и сильного Дагестана, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, огромный культурный, экономический и человеческий потенциал.

В нашей республике веками живут в мире, согласии и добрососедстве представители разных национальностей. Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных отношений.

Желаю всем жителям Дагестана здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях во имя процветания Дагестана!

Председатель Правительства Республики Дагестан А.М. Абдулмуслимов

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