Как в республике отметят День единства народов Дагестана

Так, в 9.00 на площади имени Ленина в Махачкале пройдет акция «ZАЕДИНСТВО». Состоится в этот день и торжественное открытие Центральной городской библиотеки нового поколения. В 10.00 в Махачкале на Шамиля 46. Здесь для гостей проведут ознакомительную экскурсию, вручат именные читательские билеты и покажут фильм, приуроченный Дню города Махачкалы. В 11.00 на площадке перед Русским театром пройдет праздничный концерт ко Дню единства народов Дагестана. В музее «Дагестанский аул» с 11:00 до 14:00 пройдут Мастер-классы по ювелирному искусству, резьбе по дереву, кайтагской вышивке и ковроткачеству. С 14.00 — 18.00 там же состоятся обзорные экскурсии по экспозиции «Костюмы народов Дагестана». В 13:00 на открытой площадке Лезгинского театра в Дербенте представят театрализованную концертную программу «В единстве наша сила». В 14:00 в махачкалинском музее боевой славы им. В.В. Макаровой пройдет выставка «В единстве наша сила». Еще один концерт в Махачкале состоится на летней площадке Даггосфилармонии им. Т.Мурадова в 18.30. Завершится празднование Дня единства народов Дагестана в 21.00 на площади им. Ленина праздничным фейерверком.