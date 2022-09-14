Руководитель Постпредства РД в СПб подарил главе Колпино 8-томник Расула Гамзатова к 300-летию города

Постпред Дагестана в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов поучаствовал в мероприятиях, приученных к 300-летнему юбилею города Колпино – побратима Кизляра и Ижорских заводов, информирует пресс-служба Постпредства.

Гасанов поздравил мэра города Юлию Логвиненко и жителей муниципалитета с важной датой, а также вручил главе города памятные подарки, в том числе 8 томов стихов дагестанского классика поэзии Расула Гамзатова.

В свою очередь Логвиненко поблагодарила лидера представительства за поздравления и подарила ему юбилейную медаль «300 лет городу Колпино».

В рамках праздника прошло чествование героев города, возложение цветов к вечному огню, театрализованное шествие по городу и концерт. Завершился день салютом.