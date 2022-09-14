Скончался экс-глава Ботлихского района Магомед Умаргаджиев

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил искренние и глубокие соболезнования семье экс-руководителя Ботлихского района Магомеда Умаргаджиева в связи с его уходом из жизни.

«Скончался прекрасный человек, который все свои силы, знания и опыт отдал во благо процветания нашей родины, сохранения мира и стабильности на родной земле», — высказался премьер.