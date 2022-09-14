ЗАМАНА - Скончался экс-глава Ботлихского района Магомед Умаргаджиев

Скончался экс-глава Ботлихского района Магомед Умаргаджиев

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14 сентября, 2022. Среда 13:17
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Скончался экс-глава Ботлихского района Магомед Умаргаджиев

Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил искренние и глубокие соболезнования семье экс-руководителя Ботлихского района Магомеда Умаргаджиева в связи с его уходом из жизни.

Скончался экс-глава Ботлихского района Магомед Умаргаджиев
Общество

 «Скончался прекрасный человек, который все свои силы, знания и опыт отдал во благо процветания нашей родины, сохранения мира и стабильности на родной земле», — высказался премьер.

Он подчеркнул также высокие личные качества Умаргаджиева, его честное и самоотверженное служение Дагестану, верность словам и высокий профессионализм, добавив, что память о достойном человеке будет жить в сердцах жителей республики.

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