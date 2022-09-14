ЗАМАНА - На форуме «Каспий-2022» стартовала работа образовательных площадок по 5 категориям

На форуме «Каспий-2022» стартовала работа образовательных площадок по 5 категориям

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14 сентября, 2022. Среда 11:46
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На форуме «Каспий-2022» стартовала работа образовательных площадок по 5 категориям

На Международном молодежном центре «Каспий-2022» началась работа образовательных площадок по 5 тематическим категориям: патриотическое воспитание, развитие волонтерства, управление проектами, медиапросвещение и информационная безопасность, «ПРОлидерство», информирует пресс-служба ведомства.

На форуме «Каспий-2022» стартовала работа образовательных площадок по 5 категориям
Общество

Собравшимся рассказали о волонтерстве в России и работе ООД «Бессмертный полк», показали презентацию «Делаю добро в Дагестане», провели тренинги по добровольчеству и социальному проектированию.

Спикерами на мероприятии стали представители ООД «Бессмертный полк» Наталья Щадрина и Жанна Жмур, представители проекта «КиберМосква» Григорий и Елена Пащенко, политконсультантка и специалистка по PR и GR-коммуникациям Алена Август, представители АВЦ, ВОД «Волонтеры культуры», ПСО «Лиза Алерт», ВОМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и так далее.

«У нас представлен довольно занимательный пул региональных и федеральных экспертов. Мы постарались максимально удобно для вас составить расписание, дабы участники смогли поговорить с экспертами в неформальной обстановке», – высказалась руководительница образовательной программы Екатерина Абакарова.

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