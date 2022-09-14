Договор был подписан вчера, 13 сентября, на базе IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в Москве.

Ибрагимов сообщил, что руководство региона уже начало работу по подготовке заявки для участия в отборе на получение субсидии из федерального бюджета на софинансирование по выплате части расходов концедента в период с 2022 по 2024 год.

«Реализовать открытие объектов обращения с ТКО без софинансирования части затрат довольно тяжело, ведь строительство такой инфраструктуры требует больших финансовых вложений.

Необходимо озвучить, что нынешние проблемы в этой области росли годами. Наша ключевая цель - формирование новой современной инфраструктуры в территориальных округах нашего региона. Очень надеемся на поддержку нашей заявки со стороны Министерства природы РФ и Российского экологического оператора. Благодаря открытию мусоросортировочных комплексов упадет нагрузка на работающие полигоны, которые необходимо рекультивировать», — заявил Ибрагимов.