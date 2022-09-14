ЗАМАНА - В Кумторкалинском районе отремонтировано более 5 км дорог

В Кумторкалинском районе отремонтировано более 5 км дорог

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14 сентября, 2022. Среда 08:20
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В Кумторкалинском районе отремонтировано более 5 км дорог

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта Дагестана в Кумторкалинском районе завершился ремонт автодороги «Кизилюрт – Шамхал-Янгиюрт – Сулак» на участке км 50 – км 54,7.

В Кумторкалинском районе отремонтировано более 5 км дорог
Общество

Автодорога связывает по кратчайшему пути села Кумторкалинского и Кизилюртовского районов, а также прикутанные хозяйства, находящиеся в этих районах, с Махачкалой. 

«В рамках ремонта эксперты усилили основание дорожного полотна, отремонтировали дорожную одежду и устроили асфальтобетонное покрытие. Также организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, поставлены новые дорожные знаки, нарисована горизонтальная разметка, размещены сигнальные столбики, обустроены обочины и примыкания», – уточняет пресс-служба ведомства.

Работы завершились на месяц раньше запланированного.

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