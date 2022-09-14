Автодорога связывает по кратчайшему пути села Кумторкалинского и Кизилюртовского районов, а также прикутанные хозяйства, находящиеся в этих районах, с Махачкалой.
«В рамках ремонта эксперты усилили основание дорожного полотна, отремонтировали дорожную одежду и устроили асфальтобетонное покрытие. Также организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, поставлены новые дорожные знаки, нарисована горизонтальная разметка, размещены сигнальные столбики, обустроены обочины и примыкания», – уточняет пресс-служба ведомства.
Работы завершились на месяц раньше запланированного.