В Кумторкалинском районе отремонтировано более 5 км дорог

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта Дагестана в Кумторкалинском районе завершился ремонт автодороги «Кизилюрт – Шамхал-Янгиюрт – Сулак» на участке км 50 – км 54,7.

Автодорога связывает по кратчайшему пути села Кумторкалинского и Кизилюртовского районов, а также прикутанные хозяйства, находящиеся в этих районах, с Махачкалой.

«В рамках ремонта эксперты усилили основание дорожного полотна, отремонтировали дорожную одежду и устроили асфальтобетонное покрытие. Также организован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, поставлены новые дорожные знаки, нарисована горизонтальная разметка, размещены сигнальные столбики, обустроены обочины и примыкания», – уточняет пресс-служба ведомства.

Работы завершились на месяц раньше запланированного.