Региональный конкурс «Народов много – страна одна» начался в Дагестане

Принять участие могут государственные, общественные и муниципальные организации, объединения, работающие на территории Дагестана, а также физические лица, постоянно проживающие на территории республики. Конкурс проходит по следующим номинациям: «Национальные подворья народов России», «Обычаи, обряды и традиции народов России», «Танцы народов России», «Игры народов России», «Стихи о Родине на языках народов России». Рассмотрение заявок и определение победителей будет идти в 3 этапа: муниципальный отборочный этап (отбор с 2 по 7 октября), окружной полуфинальный этап с 10 по 17 октября, итоговый финальный этап в Махачкале – 20 октября. Победители и призеры получат денежные призы: первое место – 50 000 руб., второе место – 30 000, третье место – 20 000 рублей.