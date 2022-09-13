Житель Избербаша Болат Умалатов может получить положенное ему жилье уже в этом году

Стоит напомнить, что 10 сентября воспитанник детского дома №7 Избербаша Болат Умалатов пожаловался, что с 2011 года находится в очереди на получение квартиры, но до сих пор ее не получил.

Как обнаружилось, Умалатов принят на учёт для улучшения жилищных условий детей-сирот в очередь под номером 167, сегодня он – 11-й в списке. Комментируя нынешнюю ситуацию, руководитель Избербаша Магомед Исаков заявил, что провел встречу с Болатом Умалатовым: взаимопонимание достигнуто.

«Мы постараемся сделать всё, чтобы в нынешнем году он получил жилье. Мы уже один дом достроили, а второй завершаем к середине осени», – высказался Магомед Исаков. В общем в текущем году в городском бюджете предусмотрено более 36 млн рублей на покупку жилья детям-сиротам, что позволит обеспечить им порядка 20 сирот.