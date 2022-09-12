ЗАМАНА - 1500-летие Кайтагского Уцмийства торжественно отметили в Кайтагском районе

1500-летие Кайтагского Уцмийства торжественно отметили в Кайтагском районе

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12 сентября, 2022. Понедельник 16:46
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1500-летие Кайтагского Уцмийства торжественно отметили в Кайтагском районе 1500-летие Кайтагского Уцмийства торжественно отметили в Кайтагском районе 1500-летие Кайтагского Уцмийства торжественно отметили в Кайтагском районе

В субботу, 10 сентября, в Кайтагском районе прошло торжественное празднование 1500-летнего юбилея Кайтагского Уцмийства.

1500-летие Кайтагского Уцмийства торжественно отметили в Кайтагском районе
Общество

К данному важному событию муниципалитет подготовился максимально: были установлены тематические баннеры с лозунгами «Кайтагское Уцмийство – 1500 лет Великой истории!», «Кайтаг: из глубины веков – к процветанию Дагестана!», размещена 15-ти метровая сцена, оформленная в кайтагском народном стиле, а украшением площадки стал щит 12 метров, на котором яблоками из местных садов была выложена надпись «1500 лет Кайтагскому Уцмийству».

Также для мероприятия подготовили выставку из картин республиканских художников: вдоль стен культурного центра находились портреты выдающихся Кайтагских уцмиев: Рустам-хана, Ахмед-хана, Хула Мухаммада Баршамайского и Амир-Гамзы, Героев Советского Союза и Социалистического Труда Султана Алисултанова и Гаджимагомеда Камбулатова, картины с изображением важных исторических событий, горных сел и цветущих пейзажей Кайтага и Дагестана.

На праздничной площадке гости могли попробовать блюда национальной кухни, а также посмотреть выставку атрибутов этнической культуры, которую развернули народы Ахтынского, Акушинского, Агульского, Дахадаевского, Лакского, Тляратинского, Каякентского, Карабудахкентского, Кизлярского, Дербентского, Магарамкентского и Докузпаринского районов.

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