ЗАМАНА - Пенсию по инвалидности будут назначать без подачи заявления

Пенсию по инвалидности будут назначать без подачи заявления

Автор
12 сентября, 2022. Понедельник 15:48
|||
Пенсию по инвалидности будут назначать без подачи заявления

С нынешнего года назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности осуществляется без подачи заявления – на основании данных инвалидности из федерального списка инвалидов, информирует пресс-служба ПФР по Дагестану.

Пенсию по инвалидности будут назначать без подачи заявления
Общество

Решение о назначении таких выплат принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений об инвалидности из федерального списка. Гражданина предупредят о принятом решении в течение 3 рабочих дней. Уведомление придет в личный кабинет на сайте Госуслуг или по почте, если учетной записи на портале не имеется.

Далее выбирается способ получения пенсии. Заявление о доставке пенсии можно отправить онлайн через личный кабинет на портале ПФР или на сайте Госуслуг. Поменять способ доставки выплат можно в любое время, заполнив новое заявление любым удобным способом: также онлайн через личный кабинет на портале ПФР или на сайте Госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top