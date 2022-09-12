Пенсию по инвалидности будут назначать без подачи заявления

С нынешнего года назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности осуществляется без подачи заявления – на основании данных инвалидности из федерального списка инвалидов, информирует пресс-служба ПФР по Дагестану.

Решение о назначении таких выплат принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений об инвалидности из федерального списка. Гражданина предупредят о принятом решении в течение 3 рабочих дней. Уведомление придет в личный кабинет на сайте Госуслуг или по почте, если учетной записи на портале не имеется.

Далее выбирается способ получения пенсии. Заявление о доставке пенсии можно отправить онлайн через личный кабинет на портале ПФР или на сайте Госуслуг. Поменять способ доставки выплат можно в любое время, заполнив новое заявление любым удобным способом: также онлайн через личный кабинет на портале ПФР или на сайте Госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ.