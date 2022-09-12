«Авиакомпания в будущем низком сезоне будет летать из Махачкалы в 6 городов в Турции и Узбекистане, а частота полетов в древнюю Бухару увеличится по сравнению с летним сезоном. Рейсы будут осуществляться на современных самолетах вместимостью 100 кресел», – заявляет пресс-служба.
Уточняют, что полеты будут проходить по такому графику: в Анталию – по воскресеньям, в Бухару – по средам и воскресеньям, в Наманган – по четвергам, в Ташкент – по средам и пятницам, в Стамбул – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, а в Ургенч – по четвергам.