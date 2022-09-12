В нынешнем году аэропорт Дагестана бьет рекорды по числу пассажиров - 1 млн 600 000 с начала года. Большая часть из них - это гости из разных городов нашей страны. Также заметно возрос поток туристов из стран Содружества - Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии.

В нынешнем году аэропорт Дагестана бьет рекорды по числу пассажиров - 1 млн 600 000 с начала года. Большая часть из них - это гости из разных городов нашей страны. Также заметно возрос поток туристов из стран Содружества - Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии.

Самое излюбленное место путешественников - море, пляжи Махачкалы и Избербаша.