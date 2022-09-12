Знатоки из Дагестана стали призёрами фестиваля интеллектуальных игр «Пятый Перекрёсток» в Ставрополе

Мероприятие проходило 10-11 сентября на площадке Северокавказского федерального университета и в нем поучаствовало более 20 команд из субъектов СКФО и одна сборная команда с участием представителей субъектов России.

Фестиваль делился на три турнира: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Дагестан при поддержке Минмолодёжи республики представляли 2 команды клуба интеллектуальных игр «Идальго», также 4 участника клуба участвовали в фестивале в качестве легионеров других команд.

По итогам события, в личном зачёте турнира по «Своей игре» 3 место выиграл Тимур Алискантиев из города Махачкалы.

В командном зачёте турнира по «Что? Где? Когда?» одним из призеров стал Таир Кулиев (город Махачкала) в составе команды «Шакотисные же ребята», серебро взяли Магомедали Багаудинов (Карабудахкентский район) и Асият Магомедова (Махачкала) в составе команды «Сборная Ставропольского края». Они же заняли 2 место в командном зачёте турнира по «Брейн-рингу».

В играх поучаствовали легенды телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов и Елена Потанина.

Стоит напомнить, что 2022 год объявлен Сергеем Меликовым Годом образования в Дагестане.