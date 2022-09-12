В Дербенте прошли съёмки фильма из проекта «Иной взгляд»

В субботу, 10 сентября, в «Музее Ковра и декоративно-прикладного искусства» прошли съёмки очередной документальной картины проекта «Иной взгляд». В этот раз главным героем серии стал житель Москвы Александр Громов.

В субботу, 10 сентября, в «Музее Ковра и декоративно-прикладного искусства» прошли съёмки очередной документальной картины проекта «Иной взгляд». В этот раз главным героем серии стал житель Москвы Александр Громов.

Персонажи популярного отечественного проекта изучают города и рассказывают о достопримечательностях, природе, людях, блюдах и развлечениях.

Администрация Дербентского музея-заповедника с радостью приняла предложение оказать содействие в проекте.