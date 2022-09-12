ЗАМАНА - В Дербенте прошли съёмки фильма из проекта «Иной взгляд»

В Дербенте прошли съёмки фильма из проекта «Иной взгляд»

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12 сентября, 2022. Понедельник 09:47
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В Дербенте прошли съёмки фильма из проекта «Иной взгляд»
В субботу, 10 сентября, в «Музее Ковра и декоративно-прикладного искусства» прошли съёмки очередной документальной картины проекта «Иной взгляд». В этот раз главным героем серии стал житель Москвы Александр Громов.
В Дербенте прошли съёмки фильма из проекта «Иной взгляд»
Общество
 
Персонажи популярного отечественного проекта изучают города и рассказывают о достопримечательностях, природе, людях, блюдах и развлечениях.
Администрация Дербентского музея-заповедника с радостью приняла предложение оказать содействие в проекте.
На съемках заведующая музеем «Ковра и декоративно-прикладного искусства» Наиля Исмаилова провела для героя проекта Александра Громова экскурсию по музею, поведала об истории ковроткачества южной части республики. Далее гость принял участие в мастер-классе по ковроткачеству.
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