В Дагестане собираются открыть региональную авиакомпанию

Власти Дагестана собираются восстановить малую авиацию в республике и прорабатывают возможности открытия собственной авиакомпании, информирует ТАСС.

Заместитель главы кабмина Ризван Газимагомедов поручил подготовить идеи по ее созданию в оперативные сроки.

"Вице-премьер поручил Минпромторгу Дагестана совместно с Минтрансом региона подробно обдумать вопрос открытия авиакомпании в регионе и предоставить идеи в течение недели. Поручения прозвучали и в адрес Минимущества Дагестана, ведомству необходимо в краткие сроки изучить правовой статус земель, на которых находятся аэродромные площадки", — отмечается в сообщении.

На данный момент в республике зарегистрирована единственная авиакомпания - ООО "Дагестан", осуществляющая работы по санитарному и аварийно-спасательному обеспечению.