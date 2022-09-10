В Дербенте прошел фестиваль плова

Общегородской фестиваль плова провели в Дербенте, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

"Сегодня в Дербенте прошел общегородской фестиваль плова, инициированный центром развития туризма и народного творчества города", — поделился источник агентства.

Как он рассказал, национальные разновидности плова приготовили азербайджанские, лезгинские, татские и табасаранские майданы.

"В общем видов 10, 11 в текущем году стал испанский плов. Фестиваль прошел для максимального привлечения туристов: продемонстрировать гостям нашу гастрономию и познакомить их с ней. Тут также представлены народные промыслы республики, картинная галерея, театральные подворья", — уточняет пресс-служба.