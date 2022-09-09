ЗАМАНА - Дагестанские старшеклассники принимают участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»

Дагестанские старшеклассники принимают участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»

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09 сентября, 2022. Пятница 10:49
РИА Дагестан|||
Дагестанские старшеклассники принимают участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»

37 ребят из старших классов школ Дагестана участвуют в полуфинале всероссийского конкурса «Большая перемена» на площадке детского центра «Смена» в Краснодарском крае, информирует пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Дагестанские старшеклассники принимают участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»
Общество

Среди дагестанских подростков – члены Российского движения школьников Центра развития талантов «Альтаир». В рамках конкурса им предстоит решить кейсовые задания от российских корпораций и университетов, а также участие в традиционных образовательных программах, мастер-классах и квизах.

«Важная черта конкурса в том, что здесь не имеют значения школьные оценки или успехи на олимпиадах. Мы оцениваем “компетенции будущего” — soft skills и навыки работы в команде, которые полезны для всех независимо от выбора профессии», – высказался руководитель ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

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