Лидер района Алим Темирбулатов, начиная встречу, подчеркнул, что Россия славится своими героями, отстоявшими честь отечества в годы Второй Мировой войны, Афганских событий и Чеченской военной кампании.
«Наше сегодняшнее мероприятие проходит с той целью, дабы вы могли поговорить с Героем России, задать ему интересующие вопросы и узнать о его ратном пути», — высказался Темирбулатов, обращаясь к юному поколению, после чего передал слово Герою РФ Загиду Загидову.
В рамках встречи собравшиеся почтили память павших воинов России минутой молчания, после чего руководитель района, Загид Загидов, Арсен Махмудов и Василий Ковальчук возложили венки к памятнику Героя Советского Союза Султана Алисултанова.