ЗАМАНА - Кайтагский район принял «Вахту Героев»

Кайтагский район принял «Вахту Героев»

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09 сентября, 2022. Пятница 10:12
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Кайтагский район принял «Вахту Героев»

Вчера, 8 сентября, в районном Центре культуры в рамках Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества» прошла встреча Героя России Загида Загидова, заместителя руководителя Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Арсена Махмудова и члена Российской Ассоциации Героев России Василия Ковальчука с детьми и активом муниципалитета.

Кайтагский район принял «Вахту Героев»
Общество

Лидер района Алим Темирбулатов, начиная встречу, подчеркнул, что Россия славится своими героями, отстоявшими честь отечества в годы Второй Мировой войны, Афганских событий и Чеченской военной кампании.

«Наше сегодняшнее мероприятие проходит с той целью, дабы вы могли поговорить с Героем России, задать ему интересующие вопросы и узнать о его ратном пути», — высказался Темирбулатов, обращаясь к юному поколению, после чего передал слово Герою РФ Загиду Загидову.

В рамках встречи собравшиеся почтили память павших воинов России минутой молчания, после чего руководитель района, Загид Загидов, Арсен Махмудов и Василий Ковальчук возложили венки к памятнику Героя Советского Союза Султана Алисултанова.

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