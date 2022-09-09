Times: Карл III официально станет королем Великобритании 10 сентября

Карл III официально станет новым монархом Великобритании в субботу. Об этом сообщает сегодня, 9 сентября, издание The Times, хотя ранее поступали сведения, что случится это на день раньше, в пятницу, пишет ТАСС.

Как заявляется в статье, 9 сентября новый король и королева-консорт Камилла вернутся в Лондон из шотландского замка Балморал в Шотландии, где накануне на 97-м году скончалась Елизавета II. Несмотря на то, что формальное провозглашение еще не прошло, а до коронации пройдут еще несколько месяцев, сын Елизаветы II стал монархом и главой королевства в ту же самую секунду, когда ушла из жизни его мать.

Планируется, что во второй половине дня у нового короля может пройти первая аудиенция с премьер-министром Лиз Трасс. Так, Карл III должен увидеться с графом-маршалом, главным церемониймейстером и председателем геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка.