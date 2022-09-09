Нужно заметить, что это здание находилось в списке объектов культурного наследия республиканского значения. Чтобы привести его в надлежащее состояние, необходима капитальная реконструкция.
Несколько лет вопрос по поводу экс-гостиницы оставался неразрешенным, а осложнялось это тем, что в прошлом здание было передано Администрацией города Махачкалы в аренду филиалу Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ) в г.Махачкала. По окончанию контракта аренды здание филиал не освободил.
Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана с момента приобретения в региональную собственность указанного здания предпринимало попытки его освобождения для ремонта и использования для нужд республики.
Арбитражный суд Дагестана принял решение о том, чтобы здание было освобождено. Оно будет восстановлено, дабы в будущем использоваться в целях региона.