ЗАМАНА - Здание экс-гостиницы «Дагестан» возвращено в региональную собственность

Здание экс-гостиницы «Дагестан» возвращено в региональную собственность

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09 сентября, 2022. Пятница 01:16
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Здание экс-гостиницы «Дагестан» возвращено в региональную собственность

Работники Управления учёта и распоряжения государственным имуществом проводят мероприятия по приёму (возврату) в региональную собственность здания отеля «Дагестан», информирует пресс-служба Минимущества региона.

Здание экс-гостиницы «Дагестан» возвращено в региональную собственность
Общество

Нужно заметить, что это здание находилось в списке объектов культурного наследия республиканского значения. Чтобы привести его в надлежащее состояние, необходима капитальная реконструкция.

Несколько лет вопрос по поводу экс-гостиницы оставался неразрешенным, а осложнялось это тем, что в прошлом здание было передано Администрацией города Махачкалы в аренду филиалу Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ) в г.Махачкала. По окончанию контракта аренды здание филиал не освободил.

Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана с момента приобретения в региональную собственность указанного здания предпринимало попытки его освобождения для ремонта и использования для нужд республики.

Арбитражный суд Дагестана принял решение о том, чтобы здание было освобождено. Оно будет восстановлено, дабы в будущем использоваться в целях региона.

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