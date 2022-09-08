Дагестан занял 2 местов народном рейтинге лучших для туризма регионов России

Следуя результатам опроса 2 400 человек, которые бывали в курортных регионах России за последний год, – где респонденты оценивали инфраструктуру, сервис, соотношение цен, качества услуг, а также отношение местных жителей к гостям, – в топ-3 вошли Калининградская область, Дагестан и курорты «Золотого кольца».

Лучше всего участники опроса оценили отдых в Калининградской области (16,5 балла) и в Дагестане (16 баллов). Самое большое число баллов Дагестан получил за гостеприимство местных жителей и соотношение цен и качества услуг.