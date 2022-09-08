В мероприятии поучаствуют профессионалы кулинарного искусства из зарубежных стран и России, популярные во всем мире кулинары, судьи и специалисты Всемирной ассоциации поваров Chefs-WACS. Так, среди судей конкурса числятся президент Всемирной Ассоциации кулинаров Томас Гуглер и президент Ассоциации кулинаров России Анна Жукова.
В рамках мероприятии запланирована презентация традиционных национальных блюд, выставка народных художественных промыслов, мастер-классы отечественных и иностранных шеф-поваров, фотовыставка, торжественный концерт, дегустация блюд и фейерверк.
Кроме того, вдоль Аллеи Героев в Маджалисе установят майданы делегаций из разных уголков Дагестана, которые выставят атрибуты этнической культуры и накроют столы лучшими блюдами народов.